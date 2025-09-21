مديرية المنافذ: ضبط 41 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد بمنفذ ميناء أم قصر اﻷوسط

أعلنت هيئة المنافذ، اليوم اﻷحد، ضبط 41 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد بمنفذ ميناء أم قصر اﻷوسط، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، تم ضبط (41) حاوية تحتوي (مواد أولية كيميائية، حبيبات بلاستيك، مواد منزلية، ملابس مستعملة، أثاث متنوعة، ألعاب أطفال، أدوات احتياطية للدراجات النارية، وسيارات مختلفة الأنواع بعضها دون الموديل المسموح، آليات انشائية مفككه) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

كما لفتت الى أنه "شكلت لجنة بالتعاون مع مركز الجمرك وتم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر اﻷوسط لاتخاذ اﻹجراءات القانونية المناسبة".