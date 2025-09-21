دائرة الجمارك: ضبط 35 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن ضبط (35) حاوية مخالفة في مركز جمرك أم قصر الأوسط، فقد ذكر بيان للهيئة، أنه "تم ضبط (35) حاوية مخالفة في مركز جمرك أم قصر الأوسط، وذلك من خلال المتابعة المباشرة من قبل مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، وبناءً على قرار قاضي التحقيق في ميناء أم قصر، واستناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني".

كما أضاف البيان، أن "الحاويات المضبوطة محملة ( مواد أولية كيميائية خطرة، حبيبات بلاستيك، مواد منزلية، ملابس مستعملة، أثاث، ألعاب أطفال، أدوات احتياطية للدراجات النارية، محرك “فيكون”، وسيارات مختلفة الأنواع ) بالإضافة إلى مواد متنوعة أخرى، وجميعها مخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984".

فيما لفت إلى، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواد المضبوطة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم".