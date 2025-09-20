وزارة التجارة: مقترح لحجب التموينية لمن تصل رواتبهم إلى مليون ونصف فأعلى

أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم السبت، عدم وجود أي تقليص في مفردات البطاقة التموينية، فيما كشف عن مقترح لحجب المفردات عن فئة من الموظفين ممن تتجاوز رواتبهم المليون ونصف المليون دينار، حيث ذكر الغريري للوكالة الرسمية، إن "البطاقة التموينية مستمرة دون تقليص، والوزارة ماضية بعمليات التحديث، حيث كانت الإجراءات الروتينية السابقة تحول دون الإبلاغ عن المتوفين أو المسافرين أو ذوي الدخل العالي، لكن اليوم ومع اعتماد التحديث الالكتروني حصلنا على بيانات دقيقة للمستفيدين".

وأضاف، أن "قرار الحجب في السابق كان يشمل من يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار، لكن مع بداية تغيير سعر الصرف اعتمدت الحكومة الحالية سقف المليوني دينار"، مبيناً، أن "هناك مقترحاً لإعادة السقف إلى مليون ونصف المليون، إلا أن هذا المقترح لم يُقر حتى الآن من قبل مجلس الوزراء، وحتى في حال إقراره فلن يُطبق قبل العام المقبل".

كما أوضح الغريري، أن "الوزارة مستمرة في توزيع البطاقة التموينية بالآلية نفسها وبالكمية ذاتها دون أي تغيير، مع تخصيص 12 حصة إضافية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين يتجاوز عددهم 7 ملايين شخص، حيث يتسلمون حالياً سلة غذائية اعتيادية وأخرى مضاعفة خاصة بالرعاية الاجتماعية".