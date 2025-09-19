المنافذ الحدودية: ضبط مواد مستوردة من دون موافقات أصولية في ميناء أم قصر

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد مستوردة من دون موافقات أصولية في ميناء أم قصر، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان للهيئة، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تحتوي مواد غذائية متنوعة وعطاريات وتوابل وعصائر ومشروب طاقة وبيض مائدة ممنوع من الاستيراد"، لافتاً الى أن "جميع تلك المواد مجهولة النوع والمصدر".

كما لفت الى أنه "تم إنجاز المعاملة من دون ختم شعبة الرقابة الصحية والمحجر الزراعي كونهم الجهة الفنية المختصة"، مبيناً أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي وإحالة الحاوية الى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".