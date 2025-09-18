الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط تعلن تمديد موعد تطبيق علامة الجودة العراقية


 

 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قرر تمديد موعد بدء العمل بقرار إلزام المستوردين والمنتجين بالحصول على علامة الجودة العراقية للبضائع، ليكون اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بدلاً من الموعد السابق في 15 أيلول 2025".

وأوضح البيان ان "التمديد جاء استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء / المجلس الوزاري للاقتصاد، بهدف منح الجهات المعنية مزيداً من الوقت لاستكمال متطلبات الحصول على علامة الجودة، وبما ينسجم مع أحكام الإعلان رقم (15) لسنة 2024".

بالمقابل، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد الدليمي، ان "الالتزام بالحصول على علامة الجودة العراقية يعد شرطاً أساسياً لدخول السلع والبضائع إلى الأسواق العراقية"، مشيراً إلى أن "القرار يشمل بشكل خاص السلع الكهربائية والسكائر، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتجات المتداولة".

