شركة أدوية سامراء تحقق ارتفاعاً كبيراً في مبيعاتها وبرامجها الإنتاجية


 

 

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الخميس، عن تحقيق ارتفاع كبير في برامجها الإنتاجية والمبيعات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث ذكر المدير العام للشركة ، الكيميائي محمد عبد القادر النعيمي للوكالة الرسمية، إن "قيمة البرامج الإنتاجية ارتفعت بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تزايد الطلب على منتجات الشركة لما تمتاز به من جودة عالية ودقة في التصنيع وفاعلية متميزة، فضلاً عن إدخال مستحضرات جديدة بمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها المستوردة".

وأضاف النعيمي ،أن "هذه التطورات انعكست إيجابياً على الجانب التسويقي، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في نسبة المبيعات بلغ 25% مقارنة بمبيعاتها لشهر آب 2024".

كما أكد المدير العام أن "الشركة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى توطين الصناعة الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي، وتوفير علاجات آمنة وفعالة للمرضى بجودة عالية وأسعار مناسبة".

