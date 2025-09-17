الصفحة الاقتصادية

خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وترقب غير مسبوق في الاسواق


تباينت أسواق الأسهم مع توقع المستثمرين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء لدعم الاقتصاد.

وبالنسبة للأسواق الأمريكية، استهلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة، بينما تراجعت أسهم إنفيديا بعد تقرير يفيد بأن شركات التكنولوجيا الصينية قد تتوقف عن شراء رقائقها.

وفتح المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 20.5 نقطة، أو 0.04%، إلى 45778.4 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.9 نقطة، أو 0.03%، إلى 6604.87 نقطة، وتراجع كذلك المؤشر ناسداك المجمع 0.9 نقطة، إلى 22333.016 نقطة.

أما إقليميا، فقد تباين أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء في ظل توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة وتوخيهم الحذر قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي ربما تلقي الضوء على مسار سعر الفائدة في المستقبل.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ولكن من المتوقع أن تكشف كلمة باول عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي تؤثر بشكل كبير على منطقة الخليج لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.3%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بقوة في مختلف القطاعات.

وارتفع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 3.2 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع يومي في نحو عامين ونصف العام ومواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة وسط تجدد الثقة في أسهم الطاقة بالمنطقة بفضل استقرار أسعار النفط.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1%، مع تركز عمليات البيع في قطاع العقارات. وهبط سهم إعمار العقارية 1.1%.

ومع ذلك، قفز سهم بنك المشرق بأكثر من 1.5% مع إطلاقه بنكا رقميا متكاملا للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان.

وعوض سهم دبي للاستثمار خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.7%، بعد إعلان الشركة عن خطط لبيع ما يصل إلى 25% من أسهمها في نشاط العقارات التابع لها (مجمع دبي للاستثمار) من خلال طرح عام أولي.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.3%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام. وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 3% مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذلك الصعود، في حين خسر سهم بنك أبوظبي الأول أكثر من 1%.

وفي البحرين نزل المؤشر 0.4%، وصعد مؤشر البورصة العمانية 0.3%، فيما استقر مؤشر الكويت.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4%، مدعوما بقفزة 1.4% لسهم البنك التجاري الدولي.

