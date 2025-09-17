مصرف الرافدين: تحقيق طفرة غير مسبوقة بحجم تسويات الجباية الإلكترونية

صرّح مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن تحقيق طفرة غير مسبوقة بحجم تسويات الجباية الإلكترونية المحوَّلة لحسابات الدوائر، حيث ذكر إعلام المصرف في بيان، أنه "في مشهد يعكس التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي في العراق، حقق مصرف الرافدين طفرة غير مسبوقة في حجم تسويات الجباية الإلكترونية المحوَّلة إلى حسابات الدوائر الحكومية، إذ بلغ إجماليها منذ مطلع العام وحتى نهاية آب 2025 أكثر من 5.5 ترليونات دينار، بزيادة سنوية تقارب976%".

وأضاف، أن "هذا الإنجاز لا يقتصر على الأرقام وحدها، بل يمتد إلى البنية المؤسسية، حيث توسعت قاعدة الجهات الحكومية المفعلة للنظام من 1,395 جهة في مطلع 2024 إلى2,125 جهة بنهاية آب2025، هذه القفزة النوعية تشير إلى اتساع نطاق الاعتماد على القنوات الرقمية في إدارة الإيرادات العامة، وإلى تعزيز ثقة المؤسسات الحكومية بخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".

كما لفت الى أن "هذا الأداء يأتي ضمن توجه استراتيجي يتجاوز حدود المصرف ليشكل ركيزة أساسية في برنامج التحول الرقمي الحكومي بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة فمن خلال هذه النقلة، يكرّس الرافدين دوره ليس فقط كمؤسسة مصرفية تقليدية، بل كلاعب رئيس في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن عبر منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة".