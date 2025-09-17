الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة تعلن منع استيراد 44 منتجاً ومحصولاً زراعياً وحيوانياً


أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، منع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً نتيجة وفرة إنتاجها محلياً، فيما أشارت الى أن هنالك مقترحاً لتصدير فائض المنتجات الزراعية حفاظاً من فائض العرض، حيث ذكر وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إنه "ضمن استراتيجية الوزارة في حماية المنتج المحلي ومن خلال الروزنامة الزراعية، تم منع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً وأيضا محاصيل زراعية وهذا نتيجة وفرة إنتاجها محلياً واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية "، مشيرا الى ان "هذه السياسة تتبعها الوزارة من اجل دعم الإنتاج المحلي من خلال المواءمة بين المنتج المحلي وتغطية تكاليف الإنتاج بالإضافة الى هامش ربح للمنتجين واستقرار الأسعار بالنسبة الى المستهلكين".

كما لفت الى "ضرورة التشديد والرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع الى داخل العراق من اجل تطبيق قرارات حماية المنتج المحلي"، مبيناً أنه "على الرغم من الشح المائية والجفاف الذي يواجه العراق الا ان توجه القطاع الزراعي والمزارعين باتجاه استخدام تقنيات الري الحديث من منظومات الري الثابتة والتنقيط لإنتاج المحاصيل والخضراوات".

كذلك بيّن أنّ "هذا الأمر شجع المزارعين على تبني تلك التقنيات من جهة وأيضا زيادة الانتاج المحلي من جهة أخرى مما تطلب ان يكون هناك تشجيع على تصدير فائض المنتجات الزراعية للحفاظ على فائض العرض المنتج محليا بأنه لا يتأثر بخفض الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لفائض العرض قياساً بالطلب المحلي الموجود على تلك السلع".

وأوضح انه "من خلال الروزنامة الزراعية تعمل وزارة الزراعة على تحقيق استقرار بين المنتجين والمستهلكين، وفي حالة وفرة المنتج يتم منع استيراد تلك المنتجات من الخارج دعما للمنتج المحلي وحفاظا على استقرار الأسعار أما في حالة شح المنتجات فيتم فتح الاستيراد وهذا معمول به في كل بلدان العالم ".

وأضاف، "يتم وضع تعريفة جمركية لأغلب المنتجات الزراعية للحفاظ على رفع أسعار تلك المنتجات قياساً بكلف الإنتاج المنتجة محلياً وبالتالي تحقيق العدالة في المنافسة السعرية بين المنتجع المحلي والمنتج المستورد وأن تكون المنافسة بالتالي على ضوء جودة تلك المنتجات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصرف الرافدين: تحقيق طفرة غير مسبوقة بحجم تسويات الجباية الإلكترونية
وزارة الزراعة تعلن منع استيراد 44 منتجاً ومحصولاً زراعياً وحيوانياً
سوق العملة: أسعار الدولار في السوق المحلي هذا اليوم
هيئة الجمارك: استرداد 5 مليارات دينار وإيداعها خزينة الدولة
وزير الصناعة يفتتح مصنع إنتاج أنظمة الري الحديثة غربي بغداد
خبير اقتصادي يحدد الحل الأبرز لتحرير العراق من تقلبات أسعار النفط
أجواء مشحونة.. الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتجه لخفض الفائدة
هيئة الجمارك العامة: نظام (الأسيكودا) أسهم بدخول البضائع في دقائق
وزير النفط يعلن بدء انتاج البنزين المحسن من مصفى كركوك
وزارة التخطيط: استيراد أكثر من 28 طناً من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف الأشرف
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك