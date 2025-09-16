الصفحة الاقتصادية

وزير الصناعة يفتتح مصنع إنتاج أنظمة الري الحديثة غربي بغداد


افتتح وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم اليوم الثلاثاء، مصنع إنتاج أنظمة الري الحديثة بالرش المحوري التابع إلى شركة الفارس العامة بالشراكة مع شركة الخريف السعودية، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "هذا المشروع يعد الثالث الذي تنفذه الوزارة ضمن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الزراعي وتمكين الفلاح العراقي من اعتماد المكننة الحديثة في الزراعة والمساهمة في تقنين استهلاك المياه في قضاء أبو غريب غربي بغداد".

