الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يحدد الحل الأبرز لتحرير العراق من تقلبات أسعار النفط


أكد الخبير في الشؤون النفطية والاقتصادية، أحمد عسكر، اليوم الأحد (13 أيلول 2025)، أن وضع العراق المالي والاقتصادي سيبقى مرهوناً بـ"التقلبات العالمية"، فيما قدم حلولاً للتخلص من هذا الأمر.

وقال عسكر، في حديث صحفي، إن "الوضع الاقتصادي في العراق سيبقى مرتبطاً بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط العالمية، وأي انخفاض في الأسعار قد يضع ضغوطاً على الموازنة العامة، والقدرة على تمويل الخدمات والمشاريع الاستثمارية".

وأوضح أن "الاعتماد شبه الكامل على العوائد النفطية يجعل الاقتصاد العراقي هشاً أمام هذه التقلبات، ما يستوجب اعتماد سياسات مالية مرنة ومخطط لها مسبقاً، وليس مجرد ردود أفعال آنية".

وأضاف الخبير أن العراق قد يواجه، في حال تراجع أسعار النفط، تحديات تتعلق بتمويل النفقات، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع نسب التضخم.

حلول مقترحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وأشار عسكر إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي إصلاحات حقيقية، أبرزها:

وضع موازنات مبنية على سيناريوهات متعددة لأسعار النفط.

إنشاء صندوق ادخاري أو آلية استقرار مالي لتأمين النفقات عند تراجع الإيرادات.

تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات غير النفطية.

تعزيز الشفافية في الإنفاق وتوجيه الموارد نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية.

وختم عسكر بالقول إن "العراق بحاجة عاجلة إلى سياسات واضحة تضمن استقرار الاقتصاد على المدى القريب، وتمهد الطريق نحو تنويع مستدام يخفف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".

وتباين أداء صادرات العراق من المشتقات النفطية المنقولة بحراً خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفعت الصادرات في كانون الثاني بمقدار 29 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، لكنها تراجعت في شباط الماضي بفارق سنوي بلغ 57 ألف برميل يومياً. وسجّل شهر آذار الماضي أعلى معدل تراجع، إذ بلغ 200 ألف برميل يومياً مقارنةً بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير اقتصادي يحدد الحل الأبرز لتحرير العراق من تقلبات أسعار النفط
أجواء مشحونة.. الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتجه لخفض الفائدة
هيئة الجمارك العامة: نظام (الأسيكودا) أسهم بدخول البضائع في دقائق
وزير النفط يعلن بدء انتاج البنزين المحسن من مصفى كركوك
وزارة التخطيط: استيراد أكثر من 28 طناً من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف الأشرف
انطلاق احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة العراقية
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
وزارة النفط: توجه لإنشاء أنبوب من البصرة إلى سلطنة عُمان
وزارة النقل:  تحقيق قفزة نوعية بإيرادات النقل البحري خلال ثلاث سنوات
المنافذ الحدودية تناقش مع ديوان الرقابة المالية آليات تطوير عمل المنافذ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك