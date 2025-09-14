هيئة الجمارك العامة: نظام (الأسيكودا) أسهم بدخول البضائع في دقائق

حددت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، موعد انتهاء المرحلة الأخيرة من نظام (الأسيكودا)، فيما أكدت أن هذا النظام يسهم في دخول البضائع بدقائق، حيث ذكر مدير عام الهيئة، ثامر قاسم للوكالة الرسمية، إن "إجراءات الأتمتة ستحد من الفساد والتلاعب وتؤدي الى تسهيل الإجراءات الجمركية أمام التجار"، لافتا الى أن "هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على تسهيل حركة التجارة وتعزيز الإيرادات الجمركية وبنفس الوقت تقلل الكلفة والجهد والوقت على التجار".

وأضاف، أن "نظام (الأسيكودا) بعد أن يكمل المرحلة الثالثة ستكون هناك انسيابية في حركة التجارة وتقليص وقت إنجاز المعاملات الجمركية وبدلاً من أن تبقى البضاعة أربعة أيام في ظل العمل الورقي، سيتم إنجازها خلال دقائق".

كما لفت قاسم الى أن "موعد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة سيكون نهاية شهر أيلول الجاري".