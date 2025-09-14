وزارة التخطيط: استيراد أكثر من 28 طناً من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف الأشرف

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استيراد أكثر من (28) طناً من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف الأشرف، إذ ذكر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، في بيان، إنه "تم استيراد (28) طناً و(298) كغم من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف الأشرف، خلال المدة الممتدة من تشرين الأول 2023 وحتى نهاية كانون الأول 2024".

كما أوضح أن "(4) أطنان استُوردت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، فيما تجاوزت الكميات المستوردة خلال عام 2024 وحده (24) طناً"، مبينا أن "قسم المصوغات في الجهاز، وبعد افتتاح وحدتي الفحص في المطارين المذكورين بموجب قرار مجلس الوزراء، قام بفحص ووسم جميع الكميات المستوردة، محققاً إيرادات مالية تجاوزت (5) مليارات و(536) مليون دينار".

كذلك أكد البيان ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بفحص ووسم المصوغات الذهبية، ومنح إجازات ممارسة مهنة الصياغة، إضافة إلى تسجيل خروج الذهب من العراق"، مشدداً على "عدم تسجيل أي حالة خروج للذهب خلال الفترة الماضية".