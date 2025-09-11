وزارة النقل:  تحقيق قفزة نوعية بإيرادات النقل البحري خلال ثلاث سنوات

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن أبرز إنجازاتها ومشاريعها المقبلة في قطاع النقل البحري، مؤكدة تحقيق نمو مالي بنسبة أكثر من 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز الأخيرة إلى العراق، وإشادته بدور النقل البحري، تمثل شهادة دولية رصينة على جدية العراق في استعادة موقعه كمحطة بحرية فاعلة في التجارة العالمية".

وأضاف، أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، أكد مراراً أن التواصل مع العالم في وقت يتنامى فيه قطاع النقل البحري، يعد ضرورة كبرى، خاصة وأن العراق يعمل بالتوازي على مشاريع استراتيجية عملاقة مثل طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، ما يجعل النقل البحري ركيزة أساسية في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد".

كما أكد الصافي أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت قفزة نوعية في واردات الشركة حيث بلغت في عام 2022 ما مقداره 174.450.363.717 ديناراً عراقياً".

فيما لفت الى انه "في عام 2023 وصلت الإيرادات إلى 216.951.924.618 ديناراً عراقياً، بينما ارتفعت في عام 2024 إلى 239.263.888.437 ديناراً عراقياً ، مما يعكس استدامة في النمو مقارنة بما قبل عام 2022 بنسبة زيادة تتجاوز 50% وهي حصيلة مباشرة لسياسات إصلاحية ورؤية متوازنة".

وتابع، إن "هذه الجهود أثمرت عن اعتراف دولي مهم، حيث تم إعفاء سفينة (المثنى) من التفتيش في موانئ المحيط الهندي، لأول مرة في تاريخ النقل البحري العراقي، وهو إنجاز يؤشر إلى استعادة الثقة العالمية بالأسطول العراقي".