الصفحة الاقتصادية

وزارة النقل:  تحقيق قفزة نوعية بإيرادات النقل البحري خلال ثلاث سنوات


أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن أبرز إنجازاتها ومشاريعها المقبلة في قطاع النقل البحري، مؤكدة تحقيق نمو مالي بنسبة أكثر من 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز الأخيرة إلى العراق، وإشادته بدور النقل البحري، تمثل شهادة دولية رصينة على جدية العراق في استعادة موقعه كمحطة بحرية فاعلة في التجارة العالمية".

وأضاف، أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، أكد مراراً أن التواصل مع العالم في وقت يتنامى فيه قطاع النقل البحري، يعد ضرورة كبرى، خاصة وأن العراق يعمل بالتوازي على مشاريع استراتيجية عملاقة مثل طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، ما يجعل النقل البحري ركيزة أساسية في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد".

كما أكد الصافي أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت قفزة نوعية في واردات الشركة حيث بلغت في عام 2022 ما مقداره 174.450.363.717 ديناراً عراقياً".

فيما لفت الى انه "في عام 2023 وصلت الإيرادات إلى 216.951.924.618 ديناراً عراقياً، بينما ارتفعت في عام 2024 إلى 239.263.888.437 ديناراً عراقياً ، مما يعكس استدامة في النمو مقارنة بما قبل عام 2022 بنسبة زيادة تتجاوز 50% وهي حصيلة مباشرة لسياسات إصلاحية ورؤية متوازنة".

وتابع، إن "هذه الجهود أثمرت عن اعتراف دولي مهم، حيث تم إعفاء سفينة (المثنى) من التفتيش في موانئ المحيط الهندي، لأول مرة في تاريخ النقل البحري العراقي، وهو إنجاز يؤشر إلى استعادة الثقة العالمية بالأسطول العراقي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة النقل:  تحقيق قفزة نوعية بإيرادات النقل البحري خلال ثلاث سنوات
المنافذ الحدودية تناقش مع ديوان الرقابة المالية آليات تطوير عمل المنافذ
رابطة المصارف العراقية: الخطة الإصلاحية وصلت إلى الصيغة النهائية وستشمل جميع المصارف الخاصة
هيئة المنافذ تعلن ضبط ثلاث سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي
طهران: مستعدون لتطوير غاز العراق والقرار بيد بغداد
ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار أوبك+
المجلس الوزاري الاقتصادي يقرر منع دخول "الدجاج المجمد" دعما للمنتج المحلي
وزارة النفط: توقيع عقود كبرى مع شركات عالمية لتطوير حقول في الناصرية وكركوك
مصرف الرافدين يطلق الدفعة العاشرة من مبادرة "الريادة والتميز" لدعم المشاريع الواعدة
العراق وإيران يتفقان على 14 فقرة للارتقاء في واقع عمل المنافذ الحدودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك