المنافذ الحدودية تناقش مع ديوان الرقابة المالية آليات تطوير عمل المنافذ

ناقش رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، مع ديوان الرقابة المالية، آليات تطوير عمل المنافذ وتنفيذ التوجيهات الحكومية، حيث ذكر بيان للهيئة، أن " رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، أجرى زيارة إلى ديوان الرقابة المالية، يرافقه الكادر المتقدم في الهيئة، وكان في استقباله رئيس الديوان، عمار صبحي خلف، ونائب رئيس الديوان قيصر غازي، ومدير عام دائرة نشاط الحكم المركزي، حيدر يوسف خلخال".

وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة قدم عرضاً مفصلاً عن عمل الهيئة وإجراءاتها في متابعة سير الإجراءات وضمان سلامتها وخاصة بعد تطبيق برنامج إدارة المنافذ الحدودية والربط الشبكي".

كما لفت إلى، أن "من أهداف الزيارة كانت مناقشة ملاحظات الديوان وطرق استيفائها بما يضمن تنفيذ التوجيهات والقرارات الحكومية ذات الصلة بعمل ديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ ، كما تم التأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق والتكامل وتبادل المعلومات الدائم بين الجهات الرقابية لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري".