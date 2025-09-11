الصفحة الاقتصادية

هيئة المنافذ تعلن ضبط ثلاث سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي


 

 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 3 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، أن "عملية الضبط جرت بناءً على معلومات خاصة بالهيئة، وبعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق أم قصر، حيث تم العثور على الحاوية التي تحتوي على السيارات المخالفة للموديل المسموح بالاستيراد".

وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك ميناء أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة المنافذ تعلن ضبط ثلاث سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي
طهران: مستعدون لتطوير غاز العراق والقرار بيد بغداد
ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار أوبك+
المجلس الوزاري الاقتصادي يقرر منع دخول "الدجاج المجمد" دعما للمنتج المحلي
وزارة النفط: توقيع عقود كبرى مع شركات عالمية لتطوير حقول في الناصرية وكركوك
مصرف الرافدين يطلق الدفعة العاشرة من مبادرة "الريادة والتميز" لدعم المشاريع الواعدة
العراق وإيران يتفقان على 14 فقرة للارتقاء في واقع عمل المنافذ الحدودية
اسعار النفط ترتفع وتعوض خسائر الجمعة الماضية
 سوق العملة: أسعار صرف الدولار في السوق المحلي
بمشاركة العراق.. أوبك بلس ترفع انتاجها إلى 137 ألف برميل يومياً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك