هيئة المنافذ تعلن ضبط ثلاث سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 3 سيارات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، أن "عملية الضبط جرت بناءً على معلومات خاصة بالهيئة، وبعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق أم قصر، حيث تم العثور على الحاوية التي تحتوي على السيارات المخالفة للموديل المسموح بالاستيراد".

وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإحالة العجلات إلى مركز شرطة جمرك ميناء أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".