طهران: مستعدون لتطوير غاز العراق والقرار بيد بغداد

أعلن وكيل وزير النفط الإيراني، حسين زادة، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، عن استعداد بلاده للعمل داخل الأراضي العراقية لتطوير حقول الغاز واستخراجه، ما سيدعم إمدادات الشركة الوطنية العراقية للغاز.

وأشار زادة، في تصريحات صحفية إلى أن مستقبل هذا التعاون الحيوي "تحدده الحكومة العراقية" في ظل الضغوط الدولية المستمرة"، مؤكداً أن على العراق أن يقرر بنفسه.

وأضاف أن إيران كانت دوماً "تمد يد العون للشعب العراقي"، وأن عرض المساعدة والاستثمار في هذا المجال كان مطروحاً منذ زيارة وزير النفط الإيراني الأخيرة إلى بغداد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث يواجه العراق عجزاً يومياً كبيراً في إنتاج الكهرباء يهدد استقرار التيار، خاصة بعد انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على استيراد الغاز الإيراني في مارس 2025. ويبلغ احتياج العراق الصيفي للطاقة نحو 50 ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز إنتاجه المحلي 28 ألف ميغاواط.