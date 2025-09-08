المجلس الوزاري الاقتصادي يقرر منع دخول "الدجاج المجمد" دعما للمنتج المحلي

صوت المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، على منع دخول الدجاج المجمد، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان إنه "انسجاماً مع سياسة وزارة الزراعة لحماية المنتج المحلي ومنتجي الدواجن وبناء على ما عرضه وزير الزراعة عباس جبر المالكي، صوت المجلس الوزاري للاقتصاد يصوت على منع دخول الدجاج المجمد الكامل والمقطعات ومصنعات الدجاج بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة" .

وأضافت الوزارة، أن "هذا القرار سينفذ بعد 45 يوماً من تاريخ صدوره، مما يتيح الفرصة للجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة".