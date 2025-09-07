الصفحة الاقتصادية

بمشاركة العراق.. أوبك بلس ترفع انتاجها إلى 137 ألف برميل يومياً


عقدت ثماني دول من مجموعة "أوبك+" اجتماعاً افتراضياً، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، ضمّت السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، وذلك لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها المستقبلية.

وأصدرت الدول بياناً مشتركاً أكدت فيه التزامها باستقرار السوق في ظل العوامل الأساسية القوية وتوقعات الاقتصاد العالمي المستقرة، والمتمثلة في انخفاض مستويات مخزون النفط.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت الدول الثماني تطبيق تعديل على إنتاجها بزيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول 2025 .

ويأتي هذا التعديل من التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلنت في أبريل نيسان 2023 والبالغة 1.65 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الدول أن كمية الـ 1.65 مليون برميل يومياً يمكن إعادتها إلى السوق جزئياً أو كلياً بشكل تدريجي، وفقاً لتطورات ظروف السوق.

كما شددت على أهمية اتباع نهج حذر والمرونة الكاملة في إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية الإضافية، بما في ذلك التخفيضات البالغة2.2 مليون برميل يومياً المعلنة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وأشار البيان إلى أن الإجراء الجديد سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويض أي إنتاج زائد.

كما جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، حيث ستتولى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) مهمة المراقبة.

وأكدت الدول عزمها على تعويض كامل لأي حجم إنتاج زائد منذ يناير كانون الثاني 2024.

ومن المقرر أن تعقد الدول اجتماعاً شهرياً لمراجعة أوضاع السوق والامتثال والتعويض، على أن يكون الاجتماع القادم في 5 تشرين الأول المقبل.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
