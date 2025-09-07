بمشاركة العراق.. أوبك بلس ترفع انتاجها إلى 137 ألف برميل يومياً

عقدت ثماني دول من مجموعة "أوبك+" اجتماعاً افتراضياً، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، ضمّت السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، وذلك لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها المستقبلية.

وأصدرت الدول بياناً مشتركاً أكدت فيه التزامها باستقرار السوق في ظل العوامل الأساسية القوية وتوقعات الاقتصاد العالمي المستقرة، والمتمثلة في انخفاض مستويات مخزون النفط.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت الدول الثماني تطبيق تعديل على إنتاجها بزيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول 2025 .

ويأتي هذا التعديل من التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلنت في أبريل نيسان 2023 والبالغة 1.65 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الدول أن كمية الـ 1.65 مليون برميل يومياً يمكن إعادتها إلى السوق جزئياً أو كلياً بشكل تدريجي، وفقاً لتطورات ظروف السوق.

كما شددت على أهمية اتباع نهج حذر والمرونة الكاملة في إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية الإضافية، بما في ذلك التخفيضات البالغة2.2 مليون برميل يومياً المعلنة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وأشار البيان إلى أن الإجراء الجديد سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويض أي إنتاج زائد.

كما جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، حيث ستتولى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) مهمة المراقبة.

وأكدت الدول عزمها على تعويض كامل لأي حجم إنتاج زائد منذ يناير كانون الثاني 2024.

ومن المقرر أن تعقد الدول اجتماعاً شهرياً لمراجعة أوضاع السوق والامتثال والتعويض، على أن يكون الاجتماع القادم في 5 تشرين الأول المقبل.