ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم السبت المصادف 6 أيلول 2025، حيث شهدت أسعار الذهب في الأسواق العراقية ارتفاعاً نسبياً، إذ صعد سعر أونصة الذهب اليوم السبت إلى 4,698,197 ديناراً عراقياً عند البيع، بعد أن سجلت نهاية الأسبوع 4,625,076 ديناراً.

فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 700 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 696 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 730 و740 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 700 و710 آلاف دينار للذهب العراقي.

كما تواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالى الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر.