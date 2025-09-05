انخفاض جديد في أسعار النفط

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد خسارة أسبوعية هي الأولى في ثلاثة أسابيع مع تزايد التوقعات بزيادة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الأميركية زيادة مفاجئة مما أجج مخاوف الطلب، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.15% إلى 66.89 دولاراً للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.20% إلى 63.35 دولاراً.

كما انخفض برنت 1.78% وخام غرب تكساس الوسيط 1% حتى الآن هذا الأسبوع.