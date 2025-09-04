الصفحة الاقتصادية

وزارة العمل: خطة من أربعة محاور لدعم الفئات الهشة وخفض نسبة الفقر في العراق


أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن اعتماد خطة من أربعة محاور لدعم الفئات الهشة وخفض نسبة الفقر في العراق، فيما أشارت الى أنها تضمنت توزيع 150 مليون سلة غذائية إضافية بين المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "وزارة العمل، أطلقت عدة مبادرات للحد من الفقر، منها حملة بحث اجتماعي كبرى خلال عام 2023، نتج عنها إصدار 962 ألف بطاقة للشمول براتب الحماية الاجتماعية".

وأضاف أن "الوزارة عملت على التعاون مع وزارة التجارة، مما ساهم في توزيع سلال غذائية إضافية لكل العوائل المستفيدة من راتب الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد هذه السلال الإضافية 150 مليون سلة غذائية، وقد ساهمت بشكل كبير في دعم الفئات الفقيرة والهشة"، مشيرا الى انه "تم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي من أجل المنحة الطلابية، حيث تم شمول أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف طالب بالمنحة الطلابية، فضلاً عن منح القروض لثلاث فئات، وهي: فئة 20 مليون دينار ، وفئة 30 مليوناً، وفئة 50 مليوناً، بدون فوائد، ويتم تسديدها بشكل سنوي".

كما أكد المتحدث، أن "جميع الخطوات التي اتخذتها الوزارة أسهمت في خفض مستويات الفقر في العراق، ودعم الفئات الهشة، مما انعكس على انخفاض نسبة الفقر في العراق".

