ارتفاع اسعار الذهب واحدا بالمئة بعد بيانات أمريكية عن انخفاض فرص العمل


واصل الذهب ارتفاعه القياسي ،اليوم الاربعاء، بدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة الشهر الجاري، في حين زادت حالة الضبابية العالمية من الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة الى 3562.80 دولارا للاوقية (الاونصة) بحلول الساعة 14:46 بتوقيت غرينتش، بعد ان سجل اعلى مستوى على الاطلاق عند 3565.57 دولار.

وارتفعت العقود الامريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة الى 3627.40 دولارا.

وذكرت الحكومة الامريكية :" ان فرص العمل المتاحة انخفضت بوتيرة فاقت التوقعات في يوليو/تموز، وان معدل التوظيف جاء معتدلا، بما يتماشى مع تراجع اوضاع سوق العمل".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، بدعم من موجة صعود الذهب، 0.8 بالمئة الى 41.22 دولارا ، في اعلى مستوى منذ سبتمبر/ ايلول 2011.

وقفز البلاتين 2.1 بالمئة الى 1432.12 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة الى 1152.68 دولارا.

