الصفحة الاقتصادية

شركة نفط الوسط: خطط مستقبلية في حقل بدرة لاستثمار رقعة جديدة


أكدت شركة نفط الوسط، اليوم الأربعاء، إدراج حقل بدرة ضمن جولة التراخيص الثانية، فيما بينت أن حفر 22 بئراً في حقل بدرة حقق إنتاجاً تراكمياً بلغ 172 مليون برميل، حيث ذكر مسؤول الحقول في قسم بدرة النفطي أحد حقول شركة نفط الوسط، مكي عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن "الخطط المستقبلية للحقول تتضمن إعداد دراسة لحقن الآبار للحفاظ على الضغط المكمني إلى جانب الشروع بعمليات الحفر الجانبي لعدد من الآبار، إضافة إلى الاستثمار في رقعة جديدة خارج منطقة العقد".

كما لفت إلى أن "إنتاج حقل بدرة يقتصر حالياً على مكمن (مودود) الذي يتميز بنفطه الخفيف بعمق حفر يصل إلى نحو 4900 متر تحت سطح الأرض".

كذلك أوضح، أن "وزارة النفط تبنت عملية تطويره عبر إدراجه ضمن جولة التراخيص البترولية الثانية وإحالته إلى ائتلاف الشركات المشغلة"، موضحاً أن "عمليات الحفر بدأت عام 2011 واستمرت على خمس مراحل حتى عام 2018 تم خلالها حفر 22 بئراً أسهمت في تحقيق إنتاج تراكمي بلغ نحو 172 مليون برميل نفط".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة نفط الوسط: خطط مستقبلية في حقل بدرة لاستثمار رقعة جديدة
مصرف الرافدين يطلق الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز بقيمة مليار دينار
دائرة الجمارك: استرداد أكثر من (14) مليار دينار
لجنة الإصلاح الضريبي: زيادة الإيرادات بنسبة 26 في المئة
وزارة الزراعة: توجه لاعتماد الية جديدة للسقي وباشرنا بمشاريع وبرامج لمكافحة التصحر
وزارة لصناعة تعلن إعادة تشغيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا بطاقة ألف طن يومياً
وزارة التجارة تعلن إنجاز 7 ملفات رئيسة تخص انضمام العراق لمنظمة (WTO)
نائب كردي سابق: مشكلة الرواتب في كردستان ستستمر ما لم يتم حل الملف النفطي
التقاعد الوطنية تستكمل إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول
وزارة الزراعة تعتمد آلية جديدة لتوفير فرص عمل وتحسين البيئة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك