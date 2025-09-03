شركة نفط الوسط: خطط مستقبلية في حقل بدرة لاستثمار رقعة جديدة

أكدت شركة نفط الوسط، اليوم الأربعاء، إدراج حقل بدرة ضمن جولة التراخيص الثانية، فيما بينت أن حفر 22 بئراً في حقل بدرة حقق إنتاجاً تراكمياً بلغ 172 مليون برميل، حيث ذكر مسؤول الحقول في قسم بدرة النفطي أحد حقول شركة نفط الوسط، مكي عبد الأمير للوكالة الرسمية، إن "الخطط المستقبلية للحقول تتضمن إعداد دراسة لحقن الآبار للحفاظ على الضغط المكمني إلى جانب الشروع بعمليات الحفر الجانبي لعدد من الآبار، إضافة إلى الاستثمار في رقعة جديدة خارج منطقة العقد".

كما لفت إلى أن "إنتاج حقل بدرة يقتصر حالياً على مكمن (مودود) الذي يتميز بنفطه الخفيف بعمق حفر يصل إلى نحو 4900 متر تحت سطح الأرض".

كذلك أوضح، أن "وزارة النفط تبنت عملية تطويره عبر إدراجه ضمن جولة التراخيص البترولية الثانية وإحالته إلى ائتلاف الشركات المشغلة"، موضحاً أن "عمليات الحفر بدأت عام 2011 واستمرت على خمس مراحل حتى عام 2018 تم خلالها حفر 22 بئراً أسهمت في تحقيق إنتاج تراكمي بلغ نحو 172 مليون برميل نفط".