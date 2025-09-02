لجنة الإصلاح الضريبي: زيادة الإيرادات بنسبة 26 في المئة

أعلنت لجنة الإصلاح الضريبي، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إصلاحات بنسبة 100 بالمئة بدعم حكومي، فيما أشارت الى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 26 بالمئة، إذ ذكر رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي للوكالة الرسمية، إن "العراق لم يشهد إصلاحاً ضريبياً فعلياً قبل تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الضريبي".

كما أوضح العنبكي أن "خارطة طريق للإصلاح الضريبي وضعت عام 2013 لكنها لم تنفذ"، مشيراً الى أن "هذه الحكومة هي الأولى التي شكلت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية، ولذلك فإن ما يتحقق حالياً يعد إصلاحاً بنسبة 100% مقارنة بالسنوات السابقة".

كما لفت العنبكي الى ان "العراق حقق خلال عام 2024 زيادة بنسبة 26% في الإيرادات الضريبية مقارنة بعام 2023"، لافتا الى ان "الهدف من الإصلاحات هو بالدرجة الأساس توعوي، لترسيخ ثقة المواطنين بالحكومة وضمان أن تذهب كلفة الابتزاز والتأخير والمساومات الى خزينة الدولة بدلاً من جيوب الفاسدين".