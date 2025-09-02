الصفحة الاقتصادية

لجنة الإصلاح الضريبي: زيادة الإيرادات بنسبة 26 في المئة


 

أعلنت لجنة الإصلاح الضريبي، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إصلاحات بنسبة 100 بالمئة بدعم حكومي، فيما أشارت الى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 26 بالمئة، إذ ذكر رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي للوكالة الرسمية، إن "العراق لم يشهد إصلاحاً ضريبياً فعلياً قبل تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الضريبي".

كما أوضح العنبكي أن "خارطة طريق للإصلاح الضريبي وضعت عام 2013 لكنها لم تنفذ"، مشيراً الى أن "هذه الحكومة هي الأولى التي شكلت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية، ولذلك فإن ما يتحقق حالياً يعد إصلاحاً بنسبة 100% مقارنة بالسنوات السابقة".

كما لفت العنبكي الى ان "العراق حقق خلال عام 2024 زيادة بنسبة 26% في الإيرادات الضريبية مقارنة بعام 2023"، لافتا الى ان "الهدف من الإصلاحات هو بالدرجة الأساس توعوي، لترسيخ ثقة المواطنين بالحكومة وضمان أن تذهب كلفة الابتزاز والتأخير والمساومات الى خزينة الدولة بدلاً من جيوب الفاسدين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لجنة الإصلاح الضريبي: زيادة الإيرادات بنسبة 26 في المئة
وزارة الزراعة: توجه لاعتماد الية جديدة للسقي وباشرنا بمشاريع وبرامج لمكافحة التصحر
وزارة لصناعة تعلن إعادة تشغيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا بطاقة ألف طن يومياً
وزارة التجارة تعلن إنجاز 7 ملفات رئيسة تخص انضمام العراق لمنظمة (WTO)
نائب كردي سابق: مشكلة الرواتب في كردستان ستستمر ما لم يتم حل الملف النفطي
التقاعد الوطنية تستكمل إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول
وزارة الزراعة تعتمد آلية جديدة لتوفير فرص عمل وتحسين البيئة
وزيرة المالية: استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة بالإصلاح المالي
البنك المركزي يصدر تعليمات وضوابط جديدة تخص الدفع الإلكتروني
محافظ البنك المركزي: إصدار تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك