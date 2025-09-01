الصفحة الاقتصادية

وزارة لصناعة تعلن إعادة تشغيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا بطاقة ألف طن يومياً


 

 

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن استئناف تشغيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا بطاقة 1000 طن يومياً"، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية، أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، استأنفت تشغيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا بطاقة 1000 طن يومياً، وذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر نتيجة التغيرات الكبيرة في نوعية ومواصفات مياه شط العرب، التي تعد المصدر الأساسي للمياه الصناعية الخام في عمليات الإنتاج داخل الشركة".

وأضاف ان "إعادة التشغيل جاءت بدعم ومتابعة مباشرة من وزير الصناعة والمعادن، خالد بتّال النجم، وبجهود مكثفة بذلتها الكوادر الفنية والهندسية حيث تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمياه الجوفية، للحصول على الموافقات الرسمية لاستخدام مياه الآبار كمصدر بديل للمياه الخام، بعد معالجتها وفق المعايير الصناعية المعتمدة".

كما أكد البيان "التزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتأمين احتياجات السوق المحلية من الأسمدة".

