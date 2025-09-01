الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تعلن إنجاز 7 ملفات رئيسة تخص انضمام العراق لمنظمة (WTO)


 

 

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن جهود الحكومة الحالية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية (WTO) فاق الإجراءات السابقة مجتمعة، وفيما أشارت الى إنجاز 7 ملفات رئيسة، أكدت إعداد إجابات دقيقة لـ175 سؤالاً خاصاً بانضمام العراق للمنظمة، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، إن "ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) يسير بخطوات ثابتة ومدروسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الدولية الداعمة"، مشيراً إلى أن "العراق استأنف مسار الانضمام بعد توقف طويل، حيث عقد الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالانضمام في تموز 2024، وتم خلاله تقديم الوثائق المحدثة الخاصة بالنظام التجاري العراقي".

وأضاف أن "العراق استكمل جميع الملفات الفنية المطلوبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد مسار تفاوضي امتد لأكثر من عشرين عاماً واجه خلاله العراق العديد من التحديات والتأجيلات"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز تحقق خلال عمر الحكومة الحالية بجهد نوعي مكثف فاق ما تم إنجازه في المراحل السابقة مجتمعة، وأن العراق بات في موقع متقدم يمهّد لاستكمال متطلبات العضوية الكاملة".

كما أوضح حنون أن "الفريق الوطني المعني بالانضمام وبالتنسيق مع الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة وبالشراكة مع المؤسسات الدولية، أنجز مراجعة وتحديث جميع الملفات الفنية، والتي شملت مذكرة نظام التجارة الخارجية وخطة التنفيذ التشريعية وجداول الدعم الزراعي، وملف تراخيص الاستيراد والتقييم الجمركي وملفات الصحة والصحة النباتية (SPS) والحواجز الفنية أمام التجارة (TBT)".

وتابع، إن "الفريق أعد إجابات دقيقة على (175) سؤالاً واستفساراً مقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة، فيما جرى تحديث النظام الجمركي العراقي إلى النسخة الأحدث بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جاهزية العراق للمراحل المقبلة"، مبيناً أن "الملفات سترفع رسمياً إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية عبر القنوات الدبلوماسية تمهيداً لعقد الاجتماع القادم لفريق العمل".

كما بيّن حنون أن "ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير من الحكومة والتنسيق المستمر مع الوزارات والمؤسسات الوطنية كافة، وجهود دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في قيادة هذا المسار الاستراتيجي وصولاً إلى تعزيز موقع العراق في النظام التجاري العالمي وخدمة اقتصاده الوطني وتحقيق التنمية المستدامة"، لافتا الى ان "الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير الكوادر الوطنية المعنية بالتفاوض وإدارة الملف بمشاركة مجلس النواب والقطاع الخاص، فيما تم استئناف الاجتماعات الفنية لاستكمال مناقشة الجداول المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات".

كذلك، أكد حنون أن "الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد العراقي في النظام التجاري الدولي وجذب الاستثمارات، وتحسين تنافسية الصادرات الوطنية"، مشيراً إلى أن "عملية الانضمام تخضع لإجراءات تفاوضية دولية متعددة الأطراف وتختلف من دولة إلى أخرى بحسب استكمال التشريعات والإصلاحات، إلا أن العراق ملتزم بتسريع هذه العملية بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على سيادة القرار الاقتصادي".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
