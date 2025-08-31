الصفحة الاقتصادية

نائب كردي سابق: مشكلة الرواتب في كردستان ستستمر ما لم يتم حل الملف النفطي


علق النائب الكردي السابق ريبوار كريم، اليوم الاحد (31 آب 2025)، على إرسال الحكومة الاتحادية لمبلغ 690 مليار دينار، وتأخير صرف رواتب شهر حزيران.

وقال كريم في حديث صحفي إن "هذه المشكلة ستستمر كل شهر، وتأخير الرواتب سيستمر، وكل يوم سنسمع ذهب وفد، وعودة وفد آخر، واجتماعات لا تفضي لنتيجة".

وأضاف أن "الحل الرئيسي لمشكلة الإقليم هي بتلبية شروط الحكومة الاتحادية، وعلى رأسها الملف النفطي، لإنهاء معاناة الموظفين في كردستان، لأنه بدون حل مشكلة النفط، ستبقى هذه المشكلة قائمة، لأن بغداد تعاني من أزمة سيولة مالية، وعدم الإلتزام بالشروط يعقد القضية".

ويشهد ملف الرواتب والنفط بين بغداد وأربيل تجاذبات مستمرة منذ سنوات، حيث تربط الحكومة الاتحادية تحويل الأموال بتسليم الإيرادات المحلية والنفط المنتج في الإقليم، فيما تتمسك الشركات الأجنبية بشروط مالية وإجرائية أكثر تعقيداً، الأمر الذي جعل الأزمة متكررة رغم محاولات التوصل لاتفاقات سياسية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
