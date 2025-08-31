نائب كردي سابق: مشكلة الرواتب في كردستان ستستمر ما لم يتم حل الملف النفطي

علق النائب الكردي السابق ريبوار كريم، اليوم الاحد (31 آب 2025)، على إرسال الحكومة الاتحادية لمبلغ 690 مليار دينار، وتأخير صرف رواتب شهر حزيران.

وقال كريم في حديث صحفي إن "هذه المشكلة ستستمر كل شهر، وتأخير الرواتب سيستمر، وكل يوم سنسمع ذهب وفد، وعودة وفد آخر، واجتماعات لا تفضي لنتيجة".

وأضاف أن "الحل الرئيسي لمشكلة الإقليم هي بتلبية شروط الحكومة الاتحادية، وعلى رأسها الملف النفطي، لإنهاء معاناة الموظفين في كردستان، لأنه بدون حل مشكلة النفط، ستبقى هذه المشكلة قائمة، لأن بغداد تعاني من أزمة سيولة مالية، وعدم الإلتزام بالشروط يعقد القضية".

ويشهد ملف الرواتب والنفط بين بغداد وأربيل تجاذبات مستمرة منذ سنوات، حيث تربط الحكومة الاتحادية تحويل الأموال بتسليم الإيرادات المحلية والنفط المنتج في الإقليم، فيما تتمسك الشركات الأجنبية بشروط مالية وإجرائية أكثر تعقيداً، الأمر الذي جعل الأزمة متكررة رغم محاولات التوصل لاتفاقات سياسية.