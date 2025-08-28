وزارة النفط: توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" لرفع إنتاج حقل عكاس لـ100 مقمق يومياً

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس، ان توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" يهدف الى رفع إنتاج حقل عكاس لـ100 مقمق يومياً، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني السواد ترأس، أعمال الجلسة الثامنة لهيأة الرأي،وحضر الاجتماع كلا من وكلاء الوزارة ، والمستشارون ،والمدراء العامون، للشركات والدوائر في الوزارة"،مبينة انه" تم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات التي تصب في صالح تطوير العمل في القطاع النفطي".

واضاف البيان ان "الوزير استعرض الموضوعات والإنجازات المهمة التي تحققت في الوزارة خلال الشهر الحالي ومنها افتتاح مصفى الدهون في شركة مصافي الشمال الذي سيوفر 70 بالمئة من حاجة البلاد".

كما وجّه الوزير شركات المصافي إلى "تطوير مصافي الدهون بما يحقق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى تحقيق الوزارة الاكتفاء الذاتي من مادتي زيت الغاز والنفط الأبيض وجهود الوزارة في احراز الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين خلال العام الحالي من خلال إنجاز مشروعي الـ( FCC )في البصرة، ومشروع تحسين النفثا في كركوك ، ومشاريع أخرى".

وتابع الوزير انه "تم توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" لرفع معدلات الانتاج في حقل عكاس إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ، فضلا عن توقيع اتفاق مبادئ مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتطوير 4 رقع استكشافية في شركة نفط ذي قار ، بالإضافة إلى حقل بلد النفطي ،وأي حقل او رقعة استكشافية أخرى"، مشيرا إلى "توجهات الوزارة لزيادة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز ،ومنها الشركات الأمريكية".