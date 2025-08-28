الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" لرفع إنتاج حقل عكاس لـ100 مقمق يومياً


 

 

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس، ان توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" يهدف الى رفع إنتاج حقل عكاس لـ100 مقمق يومياً، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني السواد ترأس، أعمال الجلسة الثامنة لهيأة الرأي،وحضر الاجتماع كلا من وكلاء الوزارة ، والمستشارون ،والمدراء العامون، للشركات والدوائر في الوزارة"،مبينة انه" تم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات التي تصب في صالح تطوير العمل في القطاع النفطي".

واضاف البيان ان "الوزير استعرض الموضوعات والإنجازات المهمة التي تحققت في الوزارة خلال الشهر الحالي ومنها افتتاح مصفى الدهون في شركة مصافي الشمال الذي سيوفر 70 بالمئة من حاجة البلاد".

كما وجّه الوزير شركات المصافي إلى "تطوير مصافي الدهون بما يحقق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى تحقيق الوزارة الاكتفاء الذاتي من مادتي زيت الغاز والنفط الأبيض وجهود الوزارة في احراز الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين خلال العام الحالي من خلال إنجاز مشروعي الـ( FCC )في البصرة، ومشروع تحسين النفثا في كركوك ، ومشاريع أخرى".

وتابع الوزير انه "تم توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" لرفع معدلات الانتاج في حقل عكاس إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ، فضلا عن توقيع اتفاق مبادئ مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتطوير 4 رقع استكشافية في شركة نفط ذي قار ، بالإضافة إلى حقل بلد النفطي ،وأي حقل او رقعة استكشافية أخرى"، مشيرا إلى "توجهات الوزارة لزيادة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز ،ومنها الشركات الأمريكية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة النفط: توقيع عقد مع شركة "شلمبرجر" لرفع إنتاج حقل عكاس لـ100 مقمق يومياً
المنتجات النفطية: إيراداتنا من الدفع الالكتروني ارتفعت إلى 700 مليار دينار شهرياً
مستشار صندوق الأمم المتحدة: معدلات الفقر متعدد الأبعاد انخفضت بالعراق إلى 11 بالمئة
هيئة الاستثمار تكشف عن آلية لتأسيس بيئة اقتصادية مستدامة
وزارة التخطيط تعلن اعتماد آلية لمحاربة الذهب المغشوش بشكل كبير
سوق العملة: ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
استقرار أسعار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الأمريكية على الهند
مجلس الوزراء يقرر صرف موظفي رواتب اقليم كردستان لشهر حزيران
الرافدين يغلق ملف الدعاوى الهولندية
مصرف الرافدين: إنجاز تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك