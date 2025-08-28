المنتجات النفطية: إيراداتنا من الدفع الالكتروني ارتفعت إلى 700 مليار دينار شهرياً

اكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، ان ايراداتها من الدفع الالكتروني ارتفعت الى 700 مليار دينار شهرياً، حيث ذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الشركة كانت من اوائل الدوائر الحكومية التي اعتمدت الدفع الالكتروني"، مشيراً الى "معالجة جميع الاخفاقات التي واجهت التجربة وتعميمها على مختلف مفاصل الشركة".

كما اوضح ان "مفاصل الشركة كافة تعمل حالياً بنظام الدفع الالكتروني، حيث يغطي ذلك تجهيز المشتقات النفطية للجهات المستفيدة بنسبة 100%، اضافة الى تفعيل الدفع الالكتروني للمواطنين عبر محطات تعبئة الوقود"، لافتا الى "العمل على استكمال هذا الملف بالكامل خلال الفترة المقبلة".

وتابع ان "الشركة تحقق مبيعات تصل الى نحو 700 مليار دينار شهرياً عبر الدفع الالكتروني، وهو ما يشكل ثلثي ايراداتها"، منوها بان "المشاكل التي ترافق آلية الدفع بسيطة وليست معقدة، اذ يجري التنسيق بشكل يومي مع البنك المركزي وبوابات الدفع الالكتروني لمعالجة اي اخطاء او اخفاقات بشكل فوري".