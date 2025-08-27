الصفحة الاقتصادية

استقرار أسعار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الأمريكية على الهند


استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضها الجلسة السابقة، مع ترقب الأسواق تأثير فرض واشنطن رسوما جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، حيث استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل عند 63.23 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه 67.08 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية ليصل إجمالي الرسوم إلى 50% وهي من بين الأعلى التي فرضتها.

فيما خفضت شركات التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي في البداية عقب الإعلان بفرض رسوم جمركية، وبعد تشديد العقوبات الأوروبية على مصفاة نايارا إنرجي في نيودلهي.

كما ذكرت مصادر في شركتي "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" الأسبوع الماضي إن شركتي التكرير المملوكتين للدولة استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر وأكتوبر من 2025، وأعلنت "إنديان أويل"، أكبر شركة تكرير في البلاد، أنها ستواصل شراء النفط الروسي بحسب المعطيات الاقتصادية.

وقد دفع هذا بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المشتريات الهندية.

في حين أوضح رئيس استراتيجية السلع في بنك "آي إن جي" وارن باترسون، في مذكرة: "لم تكن التعريفة الجمركية الثانوية كافية لمنع الهند من شراء النفط الروسي. سيراقب السوق تدفقات النفط الروسي إلى الهند عن كثب مستقبلا لتقييم تأثير التعريفات الجمركية الثانوية، إن وجد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوق العملة: ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
استقرار أسعار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الأمريكية على الهند
مجلس الوزراء يقرر صرف موظفي رواتب اقليم كردستان لشهر حزيران
الرافدين يغلق ملف الدعاوى الهولندية
مصرف الرافدين: إنجاز تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية
وزيرة المالية: العراق يشهد تقدماً ملموساً في الإصلاح الضريبي
وزارة النفط: مرفأ تصدير الغاز يستقبل أكبر ناقلة بطول 188م وبسعة 20 ألف طن
فضيحة مالية.. بنك بريطاني يغلق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
رئيس الوزراء: العراق يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة
وزارة التخطيط: نتائج المسح الاقتصادي أظهرت تراجع معدلات الفقر في المحافظات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك