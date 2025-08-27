استقرار أسعار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الأمريكية على الهند

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضها الجلسة السابقة، مع ترقب الأسواق تأثير فرض واشنطن رسوما جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، حيث استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل عند 63.23 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه 67.08 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية ليصل إجمالي الرسوم إلى 50% وهي من بين الأعلى التي فرضتها.

فيما خفضت شركات التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي في البداية عقب الإعلان بفرض رسوم جمركية، وبعد تشديد العقوبات الأوروبية على مصفاة نايارا إنرجي في نيودلهي.

كما ذكرت مصادر في شركتي "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" الأسبوع الماضي إن شركتي التكرير المملوكتين للدولة استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر وأكتوبر من 2025، وأعلنت "إنديان أويل"، أكبر شركة تكرير في البلاد، أنها ستواصل شراء النفط الروسي بحسب المعطيات الاقتصادية.

وقد دفع هذا بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على المشتريات الهندية.

في حين أوضح رئيس استراتيجية السلع في بنك "آي إن جي" وارن باترسون، في مذكرة: "لم تكن التعريفة الجمركية الثانوية كافية لمنع الهند من شراء النفط الروسي. سيراقب السوق تدفقات النفط الروسي إلى الهند عن كثب مستقبلا لتقييم تأثير التعريفات الجمركية الثانوية، إن وجد".