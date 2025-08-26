الرافدين يغلق ملف الدعاوى الهولندية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اغلاق ملف الدعاوى الهولندية ومواصلة إنجازاته في تسوية المديونية الخارجية.

وذكر بيان للمصرف، انه "تأكيدًا للإعلان السابق بشأن إنجاز مصرف الرافدين تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية وتحقيقه اختراقًا تفاوضيًا كبيرًا مع كبريات الشركات الدائنة الهولندية والفرنسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025، يعلن المصرف اليوم عن خطوة جديدة تُجسّد التزامه الراسخ بالمصداقية الدولية وترسيخ الثقة بالقطاع المالي العراقي".

وأضاف: "فقد تمكن المصرف، عبر فريقه القانوني والدولي، من إغلاق جميع الدعاوى المقامة من الشركات الهولندية أمام محكمة كوراساو بعد التوصل إلى اتفاقيات تسوية قانونية نهائية، حيث تم إيداع عقود التسوية رسميًا في أضابير الدعاوى والإعلان عنها وفق الأطر القضائية الدولية المعتمدة".

وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، "استكمالًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية والإدارة العامة لمصرف الرافدين في طيّ الالتزامات القديمة وتحصين الموقف القانوني والمالي للعراق أمام المحاكم الدولية، بما يكرّس صورة المصرف كذراع سيادي قادر على حماية مصالح الدولة وإدارة ملفاتها الخارجية بأعلى درجات المهنية والحوكمة".

وأتم البيان، "إن ما تحقق اليوم يُعزّز المسار الاستراتيجي لمصرف الرافدين نحو الإغلاق الكامل لملف المديونية الخارجية، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح المالي وترسيخ الثقة بسيادته الاقتصادية".