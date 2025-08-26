الصفحة الاقتصادية

مصرف الرافدين: إنجاز تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية


 

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إنجاز تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية، حيث ذكر بيان للمصرف، أنه "أعلن المصرف عن خطوة جديدة تُجسّد التزامه الراسخ بالمصداقية الدولية وترسيخ الثقة بالقطاع المالي العراقي تأكيدًا للإعلان السابق بشأن إنجاز مصرف الرافدين تسوية نحو 87% من ملف المديونية الخارجية وتحقيقه اختراقًا تفاوضيًا كبيرًا مع كبريات الشركات الدائنة الهولندية والفرنسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025".

وأضاف البيان، أن" المصرف تمكن، عبر فريقه القانوني والدولي،من إغلاق جميع الدعاوى المقامة من الشركات الهولندية أمام محكمة كوراساو بعد التوصل إلى اتفاقيات تسوية قانونية نهائية، حيث تم إيداع عقود التسوية رسميًا في أضابير الدعاوى والإعلان عنها وفق الأطر القضائية الدولية المعتمدة".

وتابع البيان، أن" هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية والإدارة العامة لمصرف الرافدين في طيّ الالتزامات القديمة وتحصين الموقف القانوني والمالي للعراق أمام المحاكم الدولية، بما يكرّس صورة المصرف كذراع سيادي قادر على حماية مصالح الدولة وإدارة ملفاتها الخارجية بأعلى درجات المهنية والحوكمة".

كما أكد أن" ما تحقق اليوم يُعزّز المسار الاستراتيجي لمصرف الرافدين نحو الإغلاق الكامل لملف المديونية الخارجية، ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق ماضٍ بثبات في نهج الإصلاح المالي وترسيخ الثقة بسيادته الاقتصادية".

