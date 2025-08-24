الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: مرفأ تصدير الغاز يستقبل أكبر ناقلة بطول 188م وبسعة 20 ألف طن


 

 

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن استقبال مرفأ تصدير الغاز في البصرة أكبر ناقلة غاز سائل شبه مبرد في تاريخه، المقرر تصديره إلى الصين، فقد ذكر بيان للوزارة، أن "الرصيف الثاني في مرفأ تصدير الغاز السائل التابع لشركة غاز البصرة، استقبل أكبر ناقلة غاز في تاريخه، حيث رست الناقلة GasChem بطول 188 متراً وبسعة 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد، المقرر تصديره إلى الصين ، وسجل ذلك إنجازاً كبيراً يحسب للعراق وللشركة في مجال تصدير الغاز السائل".

وأضاف البيان، أن "الرصيف الثاني كان قد أُعيد تأهيله بالكامل ودخل الخدمة في أيلول من العام الماضي، حيث جرى تعميق واجهته البحرية بما يتيح له استقبال الناقلات العملاقة، في خطوة تعكس تنامي قدرات الشركة التصديرية".

فيما لفت إلى، أنه "منذ عام 2016، نجح العراق عبر شركة غاز البصرة في تغطية الحاجة المحلية من غاز الطبخ (LPG) وتصدير الفائض منه، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره".

وتابع: "كما تمكنت من مضاعفة إنتاج الغاز المصاحب من 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يومياً، ما أسهم في تقليل الانبعاثات والحد من هدر الثروات الطبيعية في البلاد".


