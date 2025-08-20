وزارة النفط: انخفاض استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية بحلول نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، فيما أكدت أن الحكومة الحالية حققت قفزة نوعية في عمل المصافي وأسهمت في تقليص حجم استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً، إذ ذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرسمية، إن "وزارة النفط وضعت خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، وفق جدول زمني متقدم أُعد لهذا الغرض".

وأضاف، أن "المصافي العراقية أحرزت قفزة نوعية في عهد الحكومة الحالية منذ عام 2024 في إنتاج المشتقات النفطية"، مشيراً إلى، أن "العراق كان يستورد في وقت الذروة نحو 16 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى 7 ملايين لتر من زيت الغاز والنفط الأبيض، بكلفة سنوية بلغت 4 مليارات و500 مليون دولار".

كما بيّن، أن "ملف استيراد زيت الغاز والنفط الأبيض أُغلق عام 2024 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما انخفضت استيراد البنزين عالي الأوكتان من 16 مليون لتر إلى 6 ملايين لتر يومياً".