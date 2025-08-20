الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط: انخفاض استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً


 

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية بحلول نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، فيما أكدت أن الحكومة الحالية حققت قفزة نوعية في عمل المصافي وأسهمت في تقليص حجم استيراد البنزين عالي الأوكتان إلى 6 ملايين لتر يومياً، إذ ذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب للوكالة الرسمية، إن "وزارة النفط وضعت خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، وفق جدول زمني متقدم أُعد لهذا الغرض".

وأضاف، أن "المصافي العراقية أحرزت قفزة نوعية في عهد الحكومة الحالية منذ عام 2024 في إنتاج المشتقات النفطية"، مشيراً إلى، أن "العراق كان يستورد في وقت الذروة نحو 16 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى 7 ملايين لتر من زيت الغاز والنفط الأبيض، بكلفة سنوية بلغت 4 مليارات و500 مليون دولار".

كما بيّن، أن "ملف استيراد زيت الغاز والنفط الأبيض أُغلق عام 2024 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما انخفضت استيراد البنزين عالي الأوكتان من 16 مليون لتر إلى 6 ملايين لتر يومياً".

آخر الاضافات
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
