مصرف الرافدين يعلن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية، حيث ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف يعلن عن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية – الإصدارية الأولى" ،داعياً "زبائنه من حاملي هذه السندات إلى مراجعة فروع المصرف كافة لاستلام مستحقاتهم".

وأضاف أن "هذه السندات تشمل الفئتين: سندات فئة (500,000) خمسمائة ألف دينار: بعائد سنوي قدره 6% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين، بالإضافة إلى سندات فئة (1,000,000) مليون دينار: بعائد سنوي قدره 7.5% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات".

كذلك، أكد المصرف "التزامه الراسخ بتعزيز الثقة بالمنتجات المالية الوطنية وتوفير خدمات مصرفية متطورة تواكب المعايير الدولية بما ينسجم مع دوره في دعم السياسات المالية للدولة وتمويل المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار المحلي على أسس من الشفافية والمصداقية".