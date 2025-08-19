الصفحة الاقتصادية

مصرف الرافدين يعلن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية


 

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية، حيث ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف يعلن عن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة السندات الوطنية – الإصدارية الأولى" ،داعياً "زبائنه من حاملي هذه السندات إلى مراجعة فروع المصرف كافة لاستلام مستحقاتهم".

وأضاف أن "هذه السندات تشمل الفئتين: سندات فئة (500,000) خمسمائة ألف دينار: بعائد سنوي قدره 6% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين، بالإضافة إلى سندات فئة (1,000,000) مليون دينار: بعائد سنوي قدره 7.5% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات".

كذلك، أكد المصرف "التزامه الراسخ بتعزيز الثقة بالمنتجات المالية الوطنية وتوفير خدمات مصرفية متطورة تواكب المعايير الدولية بما ينسجم مع دوره في دعم السياسات المالية للدولة وتمويل المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار المحلي على أسس من الشفافية والمصداقية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
