الصفحة الاقتصادية

مصرف الرشيد يباشر صرف الفوائد نصف السنوية الأولى للسندات الوطنية


 

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن مباشرة مصرف الرشيد بصرف الفوائد نصف السنوية الأولى للسندات الوطنية، حيث ذكر بيان للوزارة ت، أن "الوزارة تعلن عن مباشرة مصرف الرشيد بصرف الفوائد نصف السنوية الأولى لحملة السندات الوطنية (الإصدارية الأولى)، مؤكدة التزامها بالجدول الزمني المعلن وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي".

كما بيّنت، الوزارة، أن "هذا الإجراء يعزز الثقة بالسندات الوطنية باعتبارها أداة ادخارية واستثمارية مضمونة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني"، داعية "المواطنين والشركات والمؤسسات من حملة السندات إلى مراجعة فروع المصرف المحددة لاستلام مستحقاتهم".

