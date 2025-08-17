وزارة التجارة تعلن وضع خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي وإدارة المخزون بكفاءة عالية

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن وضع خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي في ظل توقعات الجفاف، فيما أشارت إلى مراجعة دقيقة لمعدلات استهلاك الحنطة لضمان تغطية احتياجات المواطنين، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون للوكالة الرسمية، "في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى احتمال تأثر الموسم الزراعي المقبل بأزمة جفاف فإن وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وضعت خططاً استباقية لضمان استدامة الأمن الغذائي والحفاظ على وفرة المخزون الاستراتيجي الذي جاء عبر تسليم الفلاحين للكميات المزروعة من خلال الموسم التسويقي الذي تجاوز أكثر من خمسة ملايين طن".

وأضاف أنه "في ما يتعلق بالمحاصيل التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي فإن الوزارة تعمل على إدارة المخزون بكفاءة عالية مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك وبما يحقق التوازن بين التوزيع والحفاظ على الاحتياط".

كذلك أشار إلى أنه "تم إجراء مراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك السنوي لمحصول الحنطة، وتم تحديد نسب السحب من المخزون بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين حتى مع انخفاض الإنتاج المحلي المتوقع"، مشيراً إلى أن "خطط الوزارة وبناء على الدعم الحكومي فإنها تعتمد على الإنتاج الوطني بالكامل، ولدينا خزين يكفي لأكثر من عام، بالإضافة إلى ذاك نعتمد خطة ترشيد الاستخدام عبر تحسين عمليات الطحن والتوزيع لمنع الهدر وضمان وصول الطحين بجودة وكميات كافية لجميع المحافظات".