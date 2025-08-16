وزير التجارة: دعم الحكومة للسلة الغذائية أسهم بمغادرة العراق صدارة الدول الأعلى تضخماً في الأسعار

أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم السبت، أن دعم الحكومة للسلة الغذائية أسهم بمغادرة العراق صدارة الدول الأعلى تضخماً بالأسعار، فيما بين أن اسعار المواد الغذائية في العراق ارخص من السوق العالمي ودول الجوار، حيث ذكر وزير التجارة أثير الغريري للوكالة الرسمية، إنه "بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة، هناك ارتفاع في الاسعار، لكن الاسواق في العراق مستقرة"، لافتاً إلى أن "العراق غادر القائمة التي كان يتصدرها بالدول الاعلى تضخماً بالاسعار من خلال الاستمرار بتوزيع السلة الغذائية ومادة الطحين".

وبين الغريري أن "اسعار المواد الغذائية في العراق اقل من كل الدول المجاورة، وذلك للدعم الحكومي المستمر لمواد السلة الغذائية الرئيسية (السكر والرز والزيت والطحين)".

وأشار إلى أن "كل اسعار هذه المواد في العراق ارخص من السوق العالمي وارخص حتى من اسواق الدول المجاورة، بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة واستمراره على مدار السنة".