أسعار النفط تستقر فوق 66 دولارًا للبرميل

استقرّت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، فوق 66 دولارًا للبرميل، وذلك وسط حالة من الحذر التي تسيطر على تعاملات الأسواق، حيث بلغ سعر خام برنت 66.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 63.17 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه المستويات السعرية في ظل مزيج من العوامل المؤثرة على أسواق الطاقة، أبرزها استمرار المخاوف بشأن توازن العرض والطلب عالميًا، وتوقعات زيادة الإمدادات النفطية خلال الأشهر المقبلة، مقابل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي التي تضيف ما يُعرف بـ "علاوة المخاطر" للأسعار.

وفي الأسابيع الأخيرة، تحركت أسعار خام برنت وغرب تكساس في نطاقات ضيقة نسبيًا، مع غياب محفزات قوية تدفعها نحو اختراق مستويات جديدة، وهو ما يعكس ترقب المستثمرين لأي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تغيّر اتجاه السوق.