الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يعلن عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي


أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي.

وذكر بيان للبنك، إنه "عقد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق والفريق المختص اجتماعاً مع شركة اولیفر وايمن (Oliver Wyman) لمناقشة ما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن خطة الإصلاح المصرفي".

وأضاف البيان أن العلاق أكد، أن "البنك المركزي أكمل مناقشة مستفيضة أبدى المجتمعون فيها تفهماً للمحاور التي وردت في الكتاب وسبل تكييف بعض بنود الخطة بمرونة لتسهيل خطوات التنفيذ، وباشرت الشركة بدراسة السبل المتاحة لتقديم أفضل المقترحات والأفكار بهذا الشأن في أقرب فرصة".

وأكد البيان، أن "البنك المركزي وفق ما أعلنه خلال فترة إعداد الخطة التي استغرقت شهوراً، بأن هدف ما ورد في الخطة هو الوصول إلى مشروع حقيقي في بناء واستقرار القطاع المصرفي للعمل بشكل آمنٍ و فعال على وفق الممارسات والمعايير الدولية والقوانين المحلية، من أجل تعزيز الحوكمة، و الامتثال، وإدارة المخاطر، للانتقال بالمصارف إلى دور اقتصادي يعزِّز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية واستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة".

وتابع، أن "البنك المركزي يؤكد أن من شأن الخطة تعزيز الثقة المحلية الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، لا سيما أن تنفيذ الخطة والالتزام بما ورد فيها من بنود سيؤول إلى إعادة علاقات المصارف كافة التي تستكمل متطلبات الخطة مع المصارف المراسلة المعتمدة دولياً خصوصاً المصارف التي لا تمتلك علاقات مصرفية دولية في الوقت الحالي".

وشكر البنك المركزي، بحسب البيان، المصارف كافة لتفاعلها مع الخطة وتعاونها المثمر مع البنك المركزي من أجل تحقيق أهداف مشتركة خدمةً للصالح العام، مشدداً على، أن "نجاح الخطة مرهون بتعاون جميع الأطراف المعنية".

وأشار إلى، أن "البنك نجح بجوانب عديدة خلال الفترة الماضية ويأمل النجاح في المضي بهذه الخطة وإنجازها بأکمل وجه".

