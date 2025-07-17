الصفحة الاقتصادية

بعد موافقة بغداد.. تحديد موعد تمويل رواتب موظفي كردستان لشهر ايار


أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، أنه سيتم خلال ساعة تمويل رواتب موظفي كردستان عن شهر أيار.

وقال المصدر أنه "سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان خلال ساعة ووضعها في حساب البنك المركزي فرع أربيل لشهر أيار".

وصادق مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الخميس على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع حكومة إقليم كردستان.

وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء الاتحادي يصادق على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع إقليم كردستان".

وكان قد عقد مجلس الوزراء، يوم الخميس، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني".

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