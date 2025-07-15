اجتماع حكومي لتفعيل خدمةApple Pay في العراق

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع افتراضي للجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية لإتاحة خدمةApple Pay للمستخدمين في العراق بهدف تعزيز الدفع الإلكتروني، حيث ذكر المصدر للوكالة الرسمية، "في إطار جهود الحكومة العراقية، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، عقدت اللجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay اجتماعًا افتراضيًا مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية، لمناقشة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الخدمة في العراق".

وأضاف أن "الاجتماع شارك فيه من الجانب العراقي مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة المعنية بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني صالح ماهود سلمان، ومدير عام أنظمة الدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد، ومدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات محمد الغرباوي"، مشيراً إلى أنه "من جانب شركة Apple حضر كل من مدير الشؤون الحكومية لخدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وباكستان عمر الرفاعي ومدير خدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا مايك باول، ومدير خدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وأفريقيا أدهم فهمين ومدير الشؤون القانونية لخدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا برنس زاندير، وخبير قانوني لخدمات Apple سام بوتشر".

كما أوضح المصدر أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خارطة الطريق والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الخدمة في العراق، ومناقشة آليات تكاملها مع المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني، فضلًا عن الإجابة على الاستفسارات الفنية ذات الصلة"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع متابعة خلال الأسبوعين المقبلين، لاستكمال التحضيرات الفنية والتشغيلية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بإتاحة خدمة Apple Pay للمستخدمين في العراق، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي".