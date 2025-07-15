الصفحة الاقتصادية

اجتماع حكومي لتفعيل خدمةApple Pay في العراق


 

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع افتراضي للجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية لإتاحة خدمةApple Pay للمستخدمين في العراق بهدف تعزيز الدفع الإلكتروني، حيث ذكر المصدر للوكالة الرسمية، "في إطار جهود الحكومة العراقية، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، عقدت اللجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay اجتماعًا افتراضيًا مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية، لمناقشة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الخدمة في العراق".

وأضاف أن "الاجتماع شارك فيه من الجانب العراقي مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة المعنية بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني صالح ماهود سلمان، ومدير عام أنظمة الدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد، ومدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات محمد الغرباوي"، مشيراً إلى أنه "من جانب شركة Apple حضر كل من مدير الشؤون الحكومية لخدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وباكستان عمر الرفاعي ومدير خدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا مايك باول، ومدير خدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وأفريقيا أدهم فهمين ومدير الشؤون القانونية لخدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا برنس زاندير، وخبير قانوني لخدمات Apple سام بوتشر".

كما أوضح المصدر أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خارطة الطريق والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الخدمة في العراق، ومناقشة آليات تكاملها مع المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني، فضلًا عن الإجابة على الاستفسارات الفنية ذات الصلة"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع متابعة خلال الأسبوعين المقبلين، لاستكمال التحضيرات الفنية والتشغيلية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بإتاحة خدمة Apple Pay للمستخدمين في العراق، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اجتماع حكومي لتفعيل خدمةApple Pay في العراق
سوق العملة: أسعار صرف الدولار في السوق المحلي
انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
تراجع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار
دول جديدة ومنها عربية في مواجهة رسوم ترامب الجمركية
النفط النيابية: العراق معرض لعقوبات قد تشل اقتصاده بسبب تهريب كردستان
وزير النفط يكشف عن نقطة خالف بها الإقليم الموازنة
سوق العملة: أسعار صرف الدولار في السوق المحلي
اقتصادي: الميزان التجاري الأمريكي مع العراق يحقق عجزًا بقيمة 5.7 مليار دولار سنويًا
ترامب يفرض رسوم جمركية 30% على المنتجات العراقية!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك