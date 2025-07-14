الصفحة الاقتصادية

دول جديدة ومنها عربية في مواجهة رسوم ترامب الجمركية


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا 22 دولة على الأقل، بما في ذلك أربعة دول عربية، من أنها قد تواجه رسوما جمركية باهظة ما لم تبرم اتفاقيات تجارية جديدة بحلول الأول من أغسطس 2025.

وفيما يلي لمحة عامة عن الوضع التجاري الذي تواجهه الآن الدول العربية الأربع في ظل التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة:

العراق

تمثل الرسوم الجمركية البالغة 30% على البضائع العراقية التي أعلنها ترامب مؤخرا أقل من الرسوم الجمركية التي تم الكشف عنها في أبريل الماضي، حينها تم الإعلان عن 39%، حيث بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والعراق نحو 9.1 مليار دولار في عام 2024. وكان هناك عجز في تجارة السلع الأمريكية مع العراق بقيمة 5.8 مليار دولار في نفس العام، بانخفاض بنسبة 7% عن العجز المسجل في 2023، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وتتكون صادرات العراق إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي من النفط. صدرت العراق إلى الولايات المتحدة ما قيمته 8.92 مليار دولار في عام 2023، معظمها من النفط الخام والمكرر. بالمقابل صدرت الولايات المتحدة إلى العراق ما قيمته 1.42 مليار دولار في نفس العام.

الجزائر

كما فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على الجزائر بنسبة 30% على أن يبدأ تطبيقها في مطلع الشهر القادم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، إذ بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والجزائر نحو 3.5 مليار دولار في عام 2024، وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا بقيمة 1.4 مليار دولار مع البلاد، بانخفاض 20.9% عن عجز عام 2023، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وتعتمد تجارة الجزائر مع الولايات المتحدة بشكل كبير على النفط. وشكل الخام المكرر 1.95 مليار دولار من إجمالي صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة، البالغة 3.14 مليار دولار، في عام 2023، يليه النفط الخام بقيمة 531 مليون دولار.

وكانت أبرز الصادرات الأمريكية إلى الجزائر، البالغة 1.18 مليار دولار، هي الطائرات والمروحيات بقيمة 189 مليون دولار، ومن ثم القمح بقيمة 138 مليون دولار، وفول الصويا بقيمة 129 مليون دولار.

ليبيا

كذلك ومن المقرر أن تخضع ليبيا لتعريفة جمركية بنسبة 30% في أغسطس 2025، انخفاضا من التعريفة الجمركية البالغة 31% التي تم الإعلان عنها في أبريل 2025.

وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار في عام 2024، مع عجز في تجارة السلع الأمريكية قدره 898.3 مليون دولار أمريكي. وقد انخفض العجز بنسبة 17.6% مقارنة بعام 2023، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، فقد بلغت قيمة صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة حوالي 1.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وشكل النفط الخام معظمها. وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى ليبيا 425 مليون دولار في نفس العام، منها 198 مليون دولار سيارات. أما ثاني أكبر صادرات فكانت المكسرات بقيمة 39.3 مليون دولار أمريكي، وفقا لبعص المصادر.

تونس

فيما تمثل الرسوم الجمركية البالغة 25% على تونس انخفاضا عن نسبة 28% في أبريل الماضي. وقدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتونس بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2024.

وارتفع العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة مع تونس بنسبة 100.8% إلى 619.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا للمكتب.

وكان زيت الزيتون أبرز صادرات تونس إلى الولايات المتحدة في 2023، بقيمة 218 مليون دولار من إجمالي صادرات بلغت 933 مليون دولار. وجاءت الأسمدة في المرتبة الثانية بقيمة 104 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى تونس 712 مليون دولار في نفس العام.

في حين ذكر ترامب في حديثه هذا الأسبوع إن الرسوم الجمركية سيتم إلغاؤها إذا قررت الشركات من الدول المذكورة "بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة".

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