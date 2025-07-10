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اقتصادي: الميزان التجاري الأمريكي مع العراق يحقق عجزًا بقيمة 5.7 مليار دولار سنويًا


أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، أن الميزان التجاري الأمريكي مع العراق يحقق عجزاً سنوياً بنحو 5.7 مليار دولار.

وقال المرسومي في منشور على حسابه بفيسبوك إن "صادرات العراق السلعية الى الولايات المتحدة بلغت 7.689 مليار دولار في عام 2024 منها 7.643 مليار دولار نفط خام وبنسبة 99.4 % ".

وأضاف ان "الصادرات غير النفطية بلغت 46 مليونا وبالتالي لن يتأثر العراق من زيادة الرسوم الامريكية الجديدة الى 30% ما دامت الصادرات النفطية معفية من الرسوم الجمركية".

وأوضح المرسومي أنه "في المقابل تصل الصادرات الامريكية الى العراق الى نحو ملياري دولار، ما يعني ان الميزان التجاري الأمريكي مع العراق يحقق عجزا سنويا بنحو 5.7 مليار دولار".

وأمس الأربعاء، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد فيها على قوة والتزام العلاقة التجارية بين البلدين، داعيًا العراق إلى المشاركة في "الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة".

وأوضح ترامب في رسالته،  أن الولايات المتحدة ستفرض رسمًا جمركيًا بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة".

وبين أن هذا الإجراء بسبب "العجز التجاري بين البلدين"، مشددًا على أن "هذه الرسوم ضرورية لتصحيح السياسات الجمركية وغير الجمركية".

وجدد ترامب التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون التجاري مع "العراق العظيم"، معربًا عن تطلعه إلى "مواصلة العمل مع العراق كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة".

واختتم الرئيس الأمريكي رسالته للسوداني بالقول: "الولايات المتحدة لن تخيب ظنكم أبداً"، على حد تعبيره.

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