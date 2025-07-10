ترامب يفرض رسوم جمركية 30% على المنتجات العراقية!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية 30% على المنتجات العراقية؛ بسبب العجز التجاري، حيث ذكر ترامب في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نشرتها الوكالة الرسمية، إن "رسالتي تعكس قوة والتزام علاقتنا التجارية"، مشيراً إلى، أن "الولايات المتحدة الأميركية مستمرة بالتعاون التجاري مع العراق العظيم".

وأضاف، "ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة"، مستدركاً بالقول: "سنفرض رسماً جمركياً بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب العجز التجاري".

كذلك بيّن أن "هذه الرسوم ضرورية لتصحيح السياسات الجمركية وغير الجمركية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة"، فيما اختتم رسالته، إن "الولايات المتحدة لن تخيب ظنكم أبداً".