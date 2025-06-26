خبير في الشأن الاقتصادي : مؤشرات أولية على ركود اقتصادي وشيك في العراق

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، عن تسجيل البنك المركزي العراقي تراجعًا في إجمالي مبيعات الدولار الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، محذرًا من أن هذا الانخفاض قد يكون مؤشرًا مبكرًا على دخول السوق العراقية في حالة من الركود.

وقال العبيدي، في إيضاح إن "إجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار بلغ 31.5 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، منخفضًا بنحو 1.3 مليار دولار عن مبيعات نفس الفترة من 2024 التي بلغت 32.9 مليار دولار".

وأشار إلى أن "الانخفاض تركّز بشكل أساسي في مبيعات الدولار النقدي التي تراجعت بنسبة 17%، حيث بلغت 1.3 مليار دولار فقط مقابل 1.55 مليار دولار العام الماضي، فيما شهدت مبيعات الدولار عبر آلية (تعزيز الأرصدة بالعملات) ارتفاعًا بنسبة 38% لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ21.9 مليار دولار في الفترة المقابلة".

وأضاف العبيدي أن "آلية التحويل الخارجي المباشر، والتي كانت تعتمد سابقًا تحت ما يُعرف خطأً بـ(المزاد)، توقفت بالكامل هذا العام، بعد أن سجلت 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024".

وبيّن أن "مبيعات الدولار المستخدمة لتسوية المدفوعات الدولية عبر البطاقات الإلكترونية تراجعت من مليار دولار في كانون الثاني إلى 261 مليون دولار فقط في أيار، نتيجة القيود المفروضة من البنك المركزي وتعذّر بعض المصارف عن إتمام عمليات التسوية".

وأكد العبيدي أن "هذا التراجع في المبيعات، على الرغم من انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، يعكس تراجعًا في الطلب التجاري وحجم النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز احتمالات الدخول في حالة ركود اقتصادي، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم إلى 1.1% في نيسان 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات".