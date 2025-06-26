الصفحة الاقتصادية

وزير النفط : اكتمال المقطع الأول لأنبوب ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء في البصرة


أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، اكتمال المقطع الأول من أنبوب ضخ الغاز عبر المنصات في البصرة الى محطات الكهرباء، مشيراً إلى موعد انجاز أنبوب محمودية بسمايا.

وقال عبد الغني في حديث صحفي إن "عمليات تجهيز الغاز لمحطات الكهرباء مستمر وكل محطات الكهرباء تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية".

وأضاف أن "شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط استطاعت أن تنفذ الأنبوب بسرعة عالية جداً"، مبيناً أنه "تم انجاز المقطع الأول من الأنبوب من خور الزبير إلى شط البصرة بشكل كامل".

وأوضح عبد الغني أن نسبة الإنجاز بالمقطع الثاني من الأنبوب الذي يمتد من المحمودية إلى محطة بسمابا الكهربائية وصلت إلى أكثر من 90%".

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