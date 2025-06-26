الصفحة الاقتصادية

 تحذيرات نيابية من تداعيات الاعتماد على النفط


 

 

حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 26 حزيران، من الاستمرار بالاعتماد على اسعار النفط كونه يعتبر مخاطرة بالاقتصاد العراقي، إذ ذكر عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لقناة لسومرية، ان "هنالك زيادة حصلت في اسعار النفط خلال الازمة الماضية المتمثلة بالحرب بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكيان الصهيوني الغاشم وذلك بسبب اضطراب الاسواق ومشاكل التصدير وبالتالي انعكست هذه الزيادة بشكل ايجابي من الناحية المادية على البلد"، مستدركا بالقول، "لكن بشكل عام لا تعتبر هذه زيادة حقيقية كون ان هناك ظروف قد تؤثر على تقليل سعر النفط الى ما دون السعر الطبيعي وبالتالي استمرار الاعتماد على اسعار النفط يعتبر مخاطرة بالاقتصاد العراقي".

وأوضح انه "يجب بناء اقتصاد اخر موازي يعوض ويستند عليه البلد في حال حدثت اي مشاكل خارجية باعتبار ان النفط اسعاره بيد الغير، في المقابل الاقتصاد الداخلي والايرادات غير النفطية ممكن ان يكون بيد الحكومة العراقية"، مبينا، "نأمل ان يكون هناك استقرار أمني واقتصادي في المنطقة حتى لا يكون هناك تأثير مباشر على البلد وكذلك على الدول الاسلامية المجاورة".

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