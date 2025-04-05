الصفحة الاقتصادية

الصادرات العراقية لأمريكا تتجاوز 7 مليارات دولار سنويا


 

كشف مكتب الإحصاء الأمريكي للتجارة أن معدل الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 7 مليارات دولار سنويا، مما يعكس استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، فحسب الإحصائية التي نشرها المكتب، فإن قيمة الصادرات العراقية من السلع إلى أمريكا تبلغ نحو 7 مليارات و420 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفرض تعرفة جمركية على الواردات العراقية بنسبة 39%.

وأضاف التقرير، أن حصة السلع العراقية من إجمالي واردات الولايات المتحدة من دول العالم تمثل فقط 0.22%، ما يعكس محدودية انتشار الصادرات العراقية في السوق الأمريكية مقارنة بباقي الدول.

كما أوضح، أن قيمة الميزان التجاري بين العراق وأمريكا تبلغ نحو 5.70 مليارات دولار لصالح العراق، وهو ما يشير إلى وجود فائض تجاري، أي أن قيمة الصادرات العراقية لأمريكا تتجاوز بكثير قيمة الواردات من الولايات المتحدة.

فيما يعد الميزان التجاري مؤشرا اقتصاديا مهما، حيث يعكس الفارق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة، ويعتبر إيجابيا إذا سجلت الدولة فائضا تجاريا، مما يعزز من مركزها الاقتصادي عالميا.

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